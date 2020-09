Nestle plant Übernahme

Die Nestle-Tochter SPN will Aimmune Therapeutics übernehmen. Geboten werden 34,50 Dollar je Aktie. Bisher hält Nestle 25,6 Prozent an Aimmune. Um die Gesellschaft komplett zu übernehmen, würde man weitere 2,1 Milliarden Dollar auf den Tisch legen.Aimmune ist im Bereich der Behandlung von lebensbedrohlichen Lebensmittelallergien unterwegs. So hat man die Zulassung für ein Medikament gegen Erdnussallergien bei Kindern. Man ...