GR Silver Mining verstärkt Board, Silberpreis weiter im Seitwärtsmodus!

Der Silberpreis hat in den vergangenen Tagen nur wenig Dynamik gezeigt, ein Ausbruch will noch nicht gelingen. Unterdessen meldet GR Silver Mning die Verstärkung seines Boards mit zwei erfahrenen Managern.

In den vergangenen Tagen herrschte gepflegte Langeweile beim Silberpreis. Die Notiz bewegte sich in einem sehr engen Rahmen knapp unterhalb der Marke von 27 Dollar je Unze. Der Rückenwind durch einen schwachen US-Dollar wurde durch Gewinnmitnahmen auf Seiten der ETF-Investoren ausgeglichen. Die Silber-ETF verzeichneten laut Bloomberg-Daten sieben Tage in Folge Abflüsse. Sie summierten sich auf knapp 550 Tonnen.

Es fehlen die Impulse

Wie lange diese Seitwärtsphase beim Silberpreis noch anhalten wird, ist nicht einfach zu sagen. Diese Woche gibt es zumindest im internationalen Finanzkalender keine Ereignisse, die explizite Impulse versprechen. Übergeordnet sieht der Chart allerdings sehr bullish aus. Analysten rechnen damit, dass Silber noch in diesem Kalenderjahr einen weiteren Angriff auf die 30 Dollar-Marke unternehmen werde.

Neue Direktoren im Board von GR Silver

Dieser Seitwärtsphase beim Silberpreis haben sich auch viele Silberaktien angepasst. So bewegen sich die Papiere von GR Silver Mining (0,78 CAD | 0,52 Euro; CA36258E1025) wenig volatil rund um die Marke von 0,80 CAD. Dabei haben die Kanadier personell gute Nachrichten zu vermelden. So wurde Jonathan Rubinstein in den Board of Directors des Unternehmens aufgenommen. Der Jurist ist schon seit 1994 im Mining-Sektor aktiv und gilt unter anderem als Experte für Transaktionen. Zudem verstärkt sich GR Silver mit Laura Diaz, einer weiteren Juristin. Sie dürfte vor allem mit ihrem lokalen Wissen gepunktet haben, GR Silvers Projekte liegen schließlich allesamt in Mexiko. Diaz ist bereits seit 25 Jahren im Mining-Sektor unterwegs und hatte zudem auch Positionen im mexikanischen Wirtschaftsministerium (Bereich Mining) inne. Diaz und Rubinstein wurden im Rahmen der Hauptversammlung in den Board of Directors gehievt.

Bohrergebnisse & neue Ressourcenschätzung

Operativ wartet der Markt auf neueste Bohrergebnisse von den beiden Projekte Plomosas und San Marcial. Für letztgenannte Liegenschaft hatte CEO Marcio Fonseca zudem eine Aktualisierung der Ressourcenschätzung für den Herbst angekündigt. Bisher verfügt GR Silver für San Marcial über einen NI 34-101 konformen Bericht mit 47 Mio. Unzen Silberäquivalent. Davon befinden sich 36 Mio. Unzen bereits in der höherwertigen Kategorie „indicated“.