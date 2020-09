Anleger hoffen auf Impulse durch die Fed

Daneben könnten anstehende Wirtschaftsdaten wie die ZEW-Konjunkturerwartungen hierzulande oder die Industrieproduktion in der Eurozone die Märkte beeinflussen. Aus den USA kommen unter anderem die Einzelhandelsumsätze, die Industrieproduktion und die Verbraucherstimmung, und auch in China werden Daten zur Industrieproduktion vorgelegt.

Am Freitag steht zudem der sogenannte „Hexensabbat“ an, der große Verfallstermin an den Terminmärkten. In dessen Umfeld versuchen immer wieder Investoren, Kurse in die gewünschte Richtung zu treiben, so dass es zu Kurssauschlägen kommt, die mit Nachrichten nicht zu begründen sind. Und schließlich bleiben natürlich die Pandemie und der Handelsstreit zwischen den USA und China. In den vergangenen Tagen hatten beide Themen zwar kaum eine Rolle an den Märkten gespielt, es dürfte aber nur eine Frage der Zeit und der Nachrichtenlage sein, bis sich das wieder ändert.