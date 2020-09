Durch Research Geschäftsmodelle mit Potenzial erkennen

„Herkömmliche Branchenklassifizierungen oder Branchencodes liefern inzwischen weniger Informationen, denn die Geschäftsmodelle der Unternehmen haben sich weiterentwickelt“, schreibt Kirk Moore, Global Head of Research bei Columbia Threadneedle Investments in einem aktuellen Kommentar. In gewisser Hinsicht habe die Krise bereits bestehende langfristige Trends beschleunigt. „Wenn es drei Bereiche gibt, mit denen man sich schon vor der Krise genau befassen musste, dann waren das die Technologie, das Gesundheitswesen und das finanzielle Ökosystem.“ Diese drei Themenbereiche haben folglich noch massiv an Bedeutung gewonnen.

Die Suche nach Chancen und Herausforderungen, die der Markt übersehen habe, sei ohne das Research von ESG-Faktoren (Environmental, Social and Governance = Umwelt, Soziales und Governance) nicht vollständig, insbesondere, da die Pandemie soziale Probleme verdeutlicht habe. „ESG ist ein nicht finanzieller Maßstab für die Qualität eines Unternehmens und ergänzt die Finanzanalyse“, so Moore. „An diesem Maßstab lässt sich ablesen, wie gut das Unternehmen die einzelnen Teile seines operativen Geschäfts durchdacht hat, einschließlich der Managementqualität und der Robustheit der Governancestruktur.“ Die RI-Analysten von Columbia Threadneedle Investments arbeiten deshalb eng mit den Analysten für fundamentales Aktien- und Anleiheresearch zusammen.

Die Research-Experten für US-Aktien prognostizieren, dass sich die Umsätze und Reingewinne insgesamt schneller erholen werden als die Gesamtwirtschaft, da Unternehmen mit einer höheren Marktkapitalisierung und langfristigen Wachstumsmöglichkeiten die breitere Wirtschaft überflügeln. Bei ihnen dürfte das Umsatz- und Gewinnniveau bereits Mitte 2021 wieder das Niveau des 4. Quartals 2019 erreichen. Die Schätzungen der Teams für Investment-Grade- und Hochzinsanleihen machen jedoch deutlich, dass die Erholung nicht für alle Geschäftsmodelle einheitlich verlaufen wird. Diejenigen, die von den Auswirkungen von Covid-19 negativ betroffen sind, werden in den nächsten drei Jahren kämpfen müssen, um sich zu erholen.