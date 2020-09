FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Montag zugelegt. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1880 US-Dollar. Am Morgen hatte sie noch etwas niedriger notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1876 (Freitag: 1,1854) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8420 (0,8436) Euro.

In der Eurozone wurden nur wenige Daten veröffentlicht. Die Industrieproduktion hat sich im Juli weiter von dem schweren Einbruch in der Corona-Krise erholt, allerdings mit geringerem Tempo als zuletzt. Die Produktion stieg um 4,1 Prozent zum Vormonat. Die Entwicklung war wenig überraschend, da bereits die Zahlen aus den einzelnen Mitgliedsländern zuvor veröffentlicht wurden.