Unglaublicher Personal-Coup lässt die Minen-Branche aufhorchen!

die Frage ist nicht ob der Goldpreis weiter steigt, sondern eher wie hoch er in welcher Zeit steigt. Gold ist nach einer gesunden Seitwärtskonsolidierung nun reif für den nächsten Angriff auf die 2.000er Marke! Und auch die Minenaktien sind in Lauerstellung! Die Gerüchte um einen neuen Gold Standard verdichten sich, was den Goldpreis zeitnah über das bisherige Allzeithoch bei rund 2.070,- USD je Feinunze führen dürfte.

Quelle: Wallstreet:Online.de

Davon will auch die Investorenlegende Warren Buffett profitieren, der jüngst eine Goldminenbeteiligung im Wert von fast 560 Mio. USD einging. Das Kuriose ist, während der „Goldhasser“ auf der einen Seite in einen Sektor investiert, den er eigentlich nicht mag, stößt er auf der anderen Seite seine „geliebten“ Bankenbeteiligungen massiv ab, aufgrund des Misstrauens gegen die scheinbar unendlichen Gelddruckorgien der Notenbanken. Ein Schelm wer Böses dabei denkt!

Grund genug für uns, gut sechs Wochen nach unserem letzten Artikel, wieder einen Blick auf die GoldMining Inc. (WKN: A2DHZ0, TSX: GOLD) und seine angegliederte Gold Royalty Corp. zu werfen.

Denn seitdem ist wieder einiges im Unternehmen geschehen! Der Aktienkurs explodiert geradezu! Auch personell hat man bei der Gold Royalty Corp. alle Register gezogen, die schlussendlich den Aktienkurs um weitere 60 % ansteigen ließen!

Investoren, die nach unserer Vorstellung am 12. Februar 2020 eingestiegen sind, können sich bereits über einen Gewinn von bisher rund 130 % freuen. Und das ist erst der Anfang! Der Goldbullenmarkt steckt noch in den Kinderschuhen und auch bei Goldmining stehen jede Menge Nachrichten an! Der Kurs dürfte also noch viel Potential - auch für Neueinsteiger – aufweisen!

Quelle: ca.yahoo.com

GoldMining mit Mega-Performance! Aber es geht noch weiter! Analysten-Kursziele liegen deutlich höher!

Allerdings wird bestimmt der eine oder andere auch Gewinne mitgenommen haben! Und das schadet nicht, denn es ist immer wichtig auch einen Teil des Geldes vom Tisch zu nehmen oder jedenfalls den Einsatz rauszunehmen, dann kann man die weitere Entwicklung entspannt verfolgen!

Allerdings dürfen Sie GoldMining Inc. (WKN: A2DHZ0, TSX: GOLD) mit seiner neu gegründeten Gold Royalty Corp nicht aus den Augen verlieren, denn schon bald erwarten wir wetiere kursrelevante Nachrichten! Zudem liegen die Kursziele

Auch operativ könnte es im Unternehmen kaum besser laufen, wie die jüngsten Unternehmensmeldungen verdeutlichen. Spitzenmanager wurden angeheuert um die Royalty Gesellschaft auf „Vordermann“ zu bringen! Diese Jungs sind echte ‚Company Maker’! Die müssen Sie einfach kennen: Wir stellen Sie Ihnen nachfolgend genauer vor!

Wenn uns jemand vor wenigen Monaten noch erzählt hätte, dass die Edelmetalllegenden David Garafolo, John Griffith und Ian Telfer bei der Gold Royalty Corp. das Ruder übernehmen, dann hätten wir Ihn vermutlich genauso für verrückt erklärt, wie den, der uns gesagt hätte, dass Warren Buffett in Goldminen investieren wird. Doch nun ist beides passiert und damit das undenkbare eingetreten! Das hat für uns Signalwirkung!



Die erste spektakuläre Personalie, auf die wir eingehen möchten, lief Ende August über die Ticker! Und da kam John Griffith ins Team!

John Griffith ist als neuer Chief Development Officer mit an Bord!

Herr Griffith war in der Zeit von 2006-2020 geschäftsführender Direktor und Leiter des Investment Banking für den Bereich Americas Metals & Mining bei der Bank of America.

Er bringt fast 30 Jahre Erfahrung im Finanzdienstleistungssektor mit, der er auf drei Kontinenten erworben hat. Er verfügt über 26 Jahre Erfahrung im globalen Investmentbanking. Er hat leitende Angestellte und Vorstandsmitglieder in den Bereichen M&A, Kapitalmärkte, Investor Relations, Risikomanagement und allgemeine Beratung in der globalen Bergbauindustrie beraten.



John's globale bahnbrechende Transaktion war die Goldcorp Fusion mit Newmont Mining im vergangenen Jahr. Zu weiteren bemerkenswerten Transaktionen im Goldsektor zählen Barrick Golds Verkäufe von Yilgarn South, Kanowna Belle und Plutonic für 400 Millionen AUD, Eldorado Golds Erwerb von European Goldfields für 2,5 Milliarden USD, Agnico Eagles Erwerb von Comaplex Minerals für 655 Millionen USD und Yamana Golds Verkauf von Agua Rica an Xstrata und Goldcorp für einen nicht genannten Betrag.



David Garofalo, Vorsitzender und CEO von Gold Royalty, äußerte sich begeistert, und sagte:





„Wir freuen uns, John im Gold Royalty-Team willkommen zu heißen. Als ehemaliger Leiter des Bank of America's Metals and Mining Investment Banking hat John allein in den letzten zehn Jahren erfolgreiche Bergbautransaktionen im Wert von über 60 Milliarden USD beraten. John war ein vertrauenswürdiger Berater für mich und Goldcorp bei unserer Fusion mit Newmont Mining im vergangenen Jahr im Wert von 32 Milliarden USD, der größten Fusion, die jemals im Goldsektor abgeschlossen wurde. Ich bin zuversichtlich, dass seine reiche Erfahrung an den Kapitalmärkten bei einer der größten Investmentbanken der Welt, Gold Royalty bei der Expansion sehr zugute kommen wird.“

Klicken Sie hier um zur News zu gelangen.





Kurze Zeit später lief auch gleich schon die nächste Personal-Hammer über die Ticker:

Mit Ian Telfer ist eine absolute Bergbau-Koryphäe in den Beirat von Gold Royalty Corp. eingetreten!

Die Gründung der Gold Royalty Corporation über die hauseigenen Projekte war schon ein unglaublich genialer Schachzug! Aber die Verpflichtung von Ian Telfer setzt da definitiv noch einen drauf!

Ian Telfer: Mitglied der Canadian Mining Hall of Fame und der Canadian Business Hall of Fame

Die Bergbauikone Telfer war ab 2001 Chief Executive Officer von Wheaton River bis zu dessen Fusion mit Goldcorp im Jahr 2005, die ihn zum Präsidenten und Chief Executive Officer von Goldcorp machte. Im Jahr 2006 wurde Ian zum Vorstandsvorsitzenden von Goldcorp ernannt, eine Position, die er bis 2019 innehatte, als Goldcorp mit Newmont Mining fusionierte, und so das weltweit größte Goldunternehmen entstand.

Bei solch einem Kaliber wundert es nicht, dass der Vorstandsvorsitzende, Amir Adnani, von GoldMining, voller Stolz sagte:

„Wir fühlen uns geehrt, dass Ian Telfer, ein Gigant sowohl aus der Goldminen- als auch aus der Streaming-Branche, sich Gold Royalty angeschlossen hat. Als visionärer und Bergbauunternehmer hat Ian Telfer eine Reihe sehr erfolgreicher Unternehmen durch strategisch gut getimte Fusionen und Übernahmen aufgebaut und geleitet! Darunter war Wheaton River, aus der dann Goldcorp, Wheaton Precious Metals und Uranium One hervorgingen. Die Unternehmen, die er gründete oder leitete, erreichten in der Spitze eine gesamte Marktkapitalisierung von mehr als 50 Milliarden USD.“

David Garofalo, Vorsitzender und CEO der Gold Royalty Corp., zeigt sich ebenso begeistert und nannte es eine Ehre, eine Koryphäe wie Ian an Bord zu haben, der auf eine mehr als 35-jährige Erfolgsgeschichte zurückblicken könne!

Als er im Jahr 2001 das Ruder bei Wheaton River übernommen hat, sei der Unternehmenswert von etwa 10 Millionen CAD auf 2,4 Milliarden CAD gewachsen und hätte schlussendlich in der größten Fusion in der Sektor-Geschichte geendet, nämlich als Goldcorp 2019 mit Newmont verschmolzen wurde. Zudem hätte er auch die Pionierarbeit für die Ausgliederung des Streaming-Modells aus Goldcorp in Wheaton Precious Metals (ehemals Silver Wheaton) geleistet, ein genialer Coup würden wir sagen!

Das beste bei der Teamzusammensetzung ist, dass man sich bereits hervorragend kennt! Denn Telfer und Garofalo arbeiteten bereits über viele Jahre sehr eng zusammen! Ein solches perfekt eingespieltes Team, mit solchen Verbindungen und Kontakten sollte doch ein Erfolgsgarant für die Wachstumspläne der Gold Royalty Corp. sein!!!

Auch Ian Telfer äußerte sich sehr euphorisch hier was Großes bewegen zu können und sagte:

„Ich freue mich, den Vorsitz im Beirat der Gold Royalty Corp. zu übernehmen, und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit David Garofalo, Amir Adnani und dem Team, um diese neue und spannende Royalty Gesellschaft groß auszubauen. Das Royaltygeschäft hat sich zu einer entscheidenden und margenstarken Komponente der Bergbauindustrie entwickelt. Der Start mit 14 Lizenzgebühren für die Projekte von GoldMining bietet uns eine starke Plattform, von der aus wir ein Geschäft aufbauen können, das sich zu einem Konsolidierer des Sektors entwickeln wird.“

Klicken Sie hier um zur News zu gelangen.

Größter nachgewiesener Goldschatz weltweit: Unabhängige Ressourcenschätzungen belegen 26 Millionen Unzen Gold

Die GoldMining (WKN: A2DHZ0, TSX: GOLD) Ressourcen belaufen sich derzeit auf 26 Mio. Unzen Gold in der ‚gemessenen und angezeigten‘-Kategorie, die als sehr zuverlässige Schätzungen gelten. Die Marktkapitalisierung von GoldMining beläuft sich trotz der vielen Top-Projekte erst auf gerade einmal auf rund 518 Mio. CAD.

Aus unserer Sicht besteht hier noch jede Menge Kurspotential – und das ohne die üblich hohen Explorationsrisiken!

Bei einer konservativen hypothetischen Bewertung von 50,- USD je Unze Gold im Boden errechnet unsere Bewertungsmatrix ein Goldwert für das Unternehmen von 1,3 Milliarden CAD! Das würde umgerechnet auf den Aktienkurs einem Kurs von 9,- CAD entsprechen, ein Aufschlag von etwa 200 % auf den derzeitigen Aktienkurs!

Steigender Goldpreis als Hebel für fundamentale Unterbewertung

Werte wie GoldMining (WKN: A2DHZ0, TSX: GOLD) die ohnehin unterbewertet sind, profitieren somit doppelt. Und Sie als Investor sogar drei oder vierfach. Denn wir gehen davon aus, dass die Royalty-Gesellschaft schon bald ausgegliedert wird und an die Börse kommt und somit die GoldMining-Aktionäre Gratisaktien der Royalty Corp. erhalten werden.

GoldMining profitiert zum einen von ihren immer größer werdenden Ressourcen und zum anderen von einem steigenden Goldpreis. Daraus folgt für uns als Investoren zum einen eine doppelte Risikostreuung und zum anderen ein Hebel auf den Goldpreis.

Dass nennen wir eine ‚win win‘-Situation. Daher sollten Sie bei Gelegenheiten wie dieser hellhörig werden, da die fundamentale Wertaufholung und ein weiter steigender Goldpreis den Titel massiv ansteigen lassen sollten.

Doch wo kann man den ‚Fair-Value‘ von GoldMining und der Gold Royalty Corp. ansetzen, bei einem strategischen Portfolio von mehr als 25 Mio. Unzen Gold?

Dabei beziehen wir uns auf die Bewertungskennziffer EV / Ressource in USD pro Unze Gold. Da wird die Unterbewertung von GoldMining im Vergleich zur Peer-Gruppe auf den ersten Blick auf! Und dabei sprechen wir noch nicht einmal von der Royalty Gesellschaft, die wir derzeit noch umsonst obendrauf bekommen.

Trotz des gestiegenen Aktienkurses wird GoldMining mit gerade einmal rund 13,50 USD je Unze Gold bewertet – dieser Wert liegt deutlich unter dem Durchschnitt anderer Gesellschaften, die mit rund 33,- USD bewertet werden!

Und dann haben Sie als GoldMining-Aktionär noch die Option wertvolle Gratisaktien der Gold Royalty Corp. zu erhalten! Das bedeutet dann einen weiteren satten Gewinn für Sie!

Da das Management selbst einen Anteil von mehr als 20 % der ausstehenden Aktien hält, ist das Eigeninteresse an einem erfolgreichen Unternehmen immens hoch!!!

Investoren Highlights für Sie zusammengefasst:

Goldschatz von mehr als 25 Millionen Unzen Gold im Boden!

Extreme Unterbewertung! Sie kaufen eine Unze Gold für rund 13,50 USD! Der Branchen-Durchschnitt liegt fast beim dreifachen!

Marktkapitalisierung derzeit bei einem Kurs von rund 3,50 CAD rund 513 Mio. CAD!

Extremes Kurspotenzial! Analysten vergeben Kursziele von bis zu 6,- CAD! Eigene Berechnungen sehen noch viel höhere Kurse!

Gold im Wert von 2,6 Milliarden CAD im Boden!

Hohe Sicherheit für Unternehmen und Investoren aufgrund der pro-Mining Politik und klarer Rechtsprechung des amerikanischen Kontinents!

Perfektes Marktumfeld!

Großbanken und Analysten bestätigen Edelmetallhausse!

Hohe Barreserven sowie starke Beteiligungen von Management und Insidern!

2 Mrd. Pfund großes Kupferprojekt und ein 75 %iges Uran-Joint-Venture sowie die Royalty-Firma sind noch nicht bewertet und gibt es somit zum Nulltarif dabei!

Noch nicht börsennotierte Tochter Gold Royalty Corp. mit den TOP-Erfolgsgaranten David Garofalo, Ian Telfer und John Griffith bietet Option auf Gratisaktien und weitere Wertsteigerung der Goldmining-Aktie

Unser Fazit: Spitzen-Manager mit großen Visionen lassen Aktie explodieren!

Die immer noch unterbewertete GoldMining Inc. (WKN: A2DHZ0, TSX: GOLD) und die neu gegründete Gold Royalty Corp. profitieren gleichermaßen von dem immer größer werdenden Ressourcen- und Reserven-Portfolio, sowie vom steigenden Goldpreis.

Die Personalien David Garafolo, John Griffith und Ian Telfer sind ein signifikanter Meilenstein in der noch jungen Unternehmensgeschichte und passen zur Strategie, Mehrwert für das Unternehmen und seine Aktionäre zu schaffen!

Die guten Nachrichten der letzten Wochen lassen für uns nur einen Schluss zu. Die Aktie ist nicht nur reif für die Analysten-Kursziele von 6,- CAD, sondern wir erwarten wir baldige Hochstufungen und eine Neubewertung. Von daher spielt es keine große Rolle, ob Sie die Aktie bei 2,- EUR oder 2,50 EUR kaufen. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass Sie so oder so stattliche Gewinne einfahren werden ist sehr hoch.

Es kann also nicht schaden, sich langfristig eine ordentliche Position im Depot aufzubauen und von der rasanten Wertentwicklung der beiden Gesellschaften überproportional zu partizipieren.

