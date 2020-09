Sonoro Gold (WKN A2QCST / TSXV SGO) – bis vor wenigen Tagen Sonoro Metals – gehört zu den Goldgesellschaften, die vom starken Anstieg des gelben Metalls in den letzten Wochen und Monaten profitiert haben. Notierte das Papier Ende März noch bei 0,11 CAD, so stehen mittlerweile 0,28 CAD zu Buche. Das hat auch damit zu tun, dass Sonoro erst vor Kurzem eine strategische Neuausrichtung vornahm.

Sonoro hat auf seinem Gold- und Silberprojekt Cerro Caliche in Mexiko bereits eine Ressource von rund 210.000 Unzen Gold – bei allerdings vergleichsweise geringen Gehalten – nachgewiesen. Nun hatte man die durch die Ausbreitung des Coronavirus erzwungene Zeit genutzt und war die gewaltige Datenbasis zu den Projekt, noch einmal in Hinsicht auf das Potenzial auf hochgradige Vererzung in größerer Tiefe durchgegangen. Die Ergebnisse schienen so überzeugend, dass das Unternehmen einen entsprechenden Explorations- und Entwicklungsplan entwarf, den man jetzt umsetzt.