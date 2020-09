Heute wird Apple, die mit dem doppelten des gesamten DAX-Index an der Börse bewertet sind, vermutlich die Impulse für den DAX in den nächsten Tagen setzen. Für viele Anleger unverständlich ist das die neue Realität an der Börse: Ob ein neues Smartphone vorgestellt wird und wie schnell dieses verfügbar sein wird könnte über die weitere Richtung auch am Deutschen Aktienmarkt entscheiden. Man muss sich die Börse manchmal wie einen Zoo vorstellen: Da gibt es den kleinen Dachs, und den großen Gorilla, der steht bildlich gesprochen für die großen Tech-Aktien in den USA. Die Anleger achten mehr auf den Gorilla und auf jegliche Bewegungen, die dieser zeigt und versuchen diese zu interpretieren. Der Dachs ist zwar interessant, aber am Ende richtet sich die Mehrheit der Anleger eher an den Tieren im Zoo, die ins Auge stechen. Warum der ZEW-Index heute für den DAX interessant werden könnte und welche weiteren Trading-Events heute ins Haus stehen erfahren Sie auf der Marktanalysen-Seite von CMC Markets unter diesem Link. Dort finden Sie auch die Charts mit möglichen Trading-Marken für den heutigen Tag.

