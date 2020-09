Die September-Keynote von Apple ist seit Jahren der Zeitpunkt, an dem das Unternehmen seine neuen Produkte vorstellt. In der Regel veranstaltet Apple 2 bis 3 „Keynotes“ im Jahr, wo der Konzern Updates und Pläne bekannt gibt. Die anstehende Keynote am 15. September wird bereits mit Spannung erwartet. Viele Anleger und Apple Fans blicken nach Cupertino, um zu sehen, was sich Apple hat einfallen lassen und wie Apple seine neuen Geräte und Dienstleistungen bepreisen wird. Mit Spannung wird immer wieder auf Neuerungen seines Flaggschiffprodukts dem Iphone gewartet. Doch dieses Mal soll es zum ersten Mal seit Jahren kein neues Iphone geben. Dieses soll zu einem späteren Zeitpunkt vorgestellt werden. Erfahren Sie mehr über die technische Situation bei der Apple-Aktie auf der Marktanalysen-Seite von CMC Markets. Dort finden Sie auch die Chartanalysen für Apple.