Cleantech ist im Kommen und Aktien aus Norwegen mit der Rechtsform ASA und in norwegischen Kronen zählen zu den heißen Aktien an der Börse. Nach Nel Asa und Hexagon Asa konzentriert sich die Aufmerksamkeit der Anleger seit einigen Tagen auf Quantafuel Asa, ein norwegisches Energieunternehmen mit dem Ziel, den nicht nachhaltigen Umgang mit den Ressourcen unseres Planeten zu beenden. Mit seiner Technologie wandelt Quantafuel fast alle Arten von Kunststoffabfällen in umweltfreundliche Kraftstoffe und Chemikalien um und ersetzt damit die Produktion von neuem Öl. Hat diese Technologie das Potenzial der nächste Renner an der Börse zu werden? Rufen Sie die neue Quantafuel-Analyse auf der Marktanalysen-Seite von CMC Markets ab!

Seite 2 ► Seite 1 von 2