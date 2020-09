Der Dollar wird schwächer und die Fantasie der Anleger wächst im Vorfeld der morgen anstehenden Zinsentscheidung der amerikanischen Notenbank. Der Dollar ist gestern so stark wie seit zwei Wochen nicht mehr gesunken.

US-Finanzminister Mnuchin hat angekündigt, dass man mit dem Demokraten ein fiskalpolitisches Abkommen schmieden möchte, was den Dollar weiter schwächen könnte. "Wir werden weiter an der COVID-19-Hilfe arbeiten", sagte US-Finanzminister Steven Mnuchin am Montag gegenüber CNBC. "Jetzt ist nicht die Zeit, sich Sorgen über die Verringerung des Defizits oder der Fed-Bilanz zu machen." Die Fed wird vermutlich ihre angestrebte Inflationsrate beibehalten, aber betonen, dass auch ein Überschreiten von 2% für einige Zeit toleriert werden könnte. Außerdem könnte die Fed ihr Quantitative Easing (QE) Programm erhöhen oder Hinweise auf einen solchen Schritt geben.