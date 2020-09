^ DGAP-Ad-hoc: First Sensor AG / Schlagwort(e): Sonstiges First Sensor AG plant Veräußerung der Tochtergesellschaften in USA und Frankreich an TE Connectivity

---------------------------------------------------------------------------

Ad-hoc Meldung / Insiderinformation nach Art. 17 MAR



First Sensor AG

Peter-Behrens-Str. 15

12459 Berlin



First Sensor-Aktie ISIN DE0007201907 WKN 720190



Berlin, 15. September 2020



First Sensor AG plant Veräußerung der Tochtergesellschaften in USA und Frankreich an TE Connectivity



Die First Sensor AG ("First Sensor") beabsichtigt, Verträge mit der TE Connectivity MOG Inc. mit Sitz in Wilmington (Delaware), USA, ("TE MOG") über den Verkauf der 100%igen Tochtergesellschaft First Sensor, Inc. mit Sitz in Westlake Village (Kalifornien), USA, sowie mit der MEAS Europe SAS mit Sitz in Toulouse, Frankreich, ("MEAS") über den Verkauf der 100%igen Tochtergesellschaft First Sensor France SAS mit Sitz in Paris, Frankreich, abzuschließen. Die TE MOG und die MEAS sind Tochtergesellschaften der TE Connectivity Ltd. Der Kaufpreis beträgt insgesamt 40,3 Millionen Euro. Mit den Verkäufen sollen Synergien im Rahmen der Integration der First Sensor in den TE Connectivity-Konzern gehoben werden. Die Lieferbeziehungen bleiben bestehen. Es ist geplant, die Verkäufe im September 2020 zu vollziehen.

