Die Aktienmärkte gestern mit einer Erholungsrally nach den beiden vorherigen Verlustwochen - aber noch liegen die beiden zentralen Ereignisse vor uns: die Aussagend er Fed morgen und der große Verfall am Freitag. Nun gibt es gute und schlechte Zeichen in Sachen Aktienmärkte (in den USA): endlich stimmt die Markt-Breite bei Kursanstiegen wieder, es sind also nicht mehr nur die wenigen großen US-Tech-Aktien, die steigen - und damit die Aktienmärkte insgesamt mit nach oben ziehen. Aber infolge der Korrektur, die durch extreme und gehebelte Positionierungen auf der Long-Seite ausgelöst war, hat sich an einem zentralen Mechanismus nichts geändert: die Spekulation auf weiter steigende Kurse über Optionen oder gehebelte ETFS geht unvermindert weiter - und das ist ein schlechtes Zeichen..

