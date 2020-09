Ölpreise kaum verändert - OPEC senkt Bedarfsprognosen

Anzeige

London 15.09.2020 - Für Brent- und WTI-Rohöl bleibt das Umfeld weiterhin schwierig. Die OPEC hat die Prognosen für die Nachfrage nach unten korrigiert. Derweil besteht die Aussicht auf eine Ausweitung der Förderung in Libyen.



Nachdem in der vergangenen Woche die Energy Information Administration bereits ihre Prognosen für die Nachfrage senkte, hat am Montag die OPEC nachgezogen. Das Ölkartell hat seine bisherige Schätzung für die Ölnachfrage in diesem Jahr um 400.000 Barrel/Tag gesenkt, für das nächste Jahr wurden die Erwartungen um 770.000 Barrel/Tag reduziert.