Heute könnte Apple, das Unternehmen mit dem doppelten Börsenwert des gesamten Deutschen Aktienindex, die Impulse für dessen Entwicklung in den kommenden Tagen setzen. Um 19 Uhr hat der iPhone-Hersteller zu seinem traditionellen, dieses Mal aber virtuellen Special-Event geladen. Für viele Anleger unverständlich ist das die neue Realität an der Börse: Ob und wann die nächste Generation Smartphone vorgestellt wird und wie schnell diese verfügbar sein wird, dürfte auch über die weitere Richtung an der Frankfurter Börse entscheiden.

Seit einigen Monaten schon stellen die großen US-Technologiewerte alles andere an der Börse in den Schatten. Aber die scheinbar heiß gelaufenen Aktien kommen mehr und mehr ins Wanken. Amazon, Apple und Microsoft notieren aktuell auf Niveaus, deren Unterschreiten Trendwendeformationen aktivieren könnte, während Netflix, Tesla und Facebook solche Tops bereits ausgebildet haben. Auch im Wasserstoffsektor und im Bereich alternativer Antriebsformen sind Muster für eine bevorstehende Korrektur bereits zu erkennen.