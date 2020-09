Sojabohnen auf hohem Niveau stabilisiert

Anzeige

Chicago 15.09.2020 - Die Sojabohnen konnten sich im gestrigen Handel nach oben arbeiten. Die Marke von 10 USD bleibt aber ein wichtiger Widerstand. Mais kletterte leicht, auch Weizen konnte zulegen.



Das USDA hat am Montag den jüngsten Crop Progress Report veröffentlicht. Darin wurde mitgeteilt, dass die Maisernte in den USA begonnen hat und zu fünf Prozent abgeschlossen war. Dies lag auf dem Niveau der Vorjahre. Der Zustand der Maisernte hat sich kaum verändert. 60 Prozent wurden mit „gut“ bis „sehr gut“ bewertet, 61 Prozent waren es in der Vorwoche.