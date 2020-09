Maritime Resources: Top-Explorationsergebnisse und eine Personalie!

Machbarkeitsstudie in Arbeit

Derzeit arbeitet Maritime Resources (0,16 CAD | CA57035U1021) mit hohem Tempo auf den Minenbau auf dem Hammerdown-Projekt hin. Schon im nächsten Jahr sollen die Arbeiten dafür im besten Fall beginnen. Nun machte der Goldexplorer mit einer interessanten Personalie auf sich aufmerksam. So hat man Perry Blanchard als Vice President für die Bereiche Umwelt und Nachhaltigkeit verpflichtet. Damit verstärke man sich für eine Machbarkeitsstudie, wie CEO Garett Macdonald im Video-Interview sagte (siehe unten).

Verstärklung von Kirkland Lake Gold

Maritime Resources will möglichst zügig eine Machbarkeitsstudie für Hammerdown vorlegen. Zuvor wird es zudem ein Update von der Ressourcenstudie geben. Blanchard dürfte eine willkommene Hilfe im Rahmen der bevorstehenden Aufgaben sein. Er kommt von Kirkland Lake Gold und war dort in gleicher Position für die Detour Lake-Mine zuständig. Zudem hat er Erfahrungen im Genehmigungsprozess sowie bei Machbarkeitsstudien und lebt praktischerweise nur unweit des Hammerdown-Projekts in Neufundland.

Hochgradige Samples aus dem Whisker Valley

Unterdessen hat Maritime Resoources sehr interessante Sample-Ergebnisse von seinem zweiten Projekt, Whisker Valley, veröffentlicht. Es liegt nur knapp sieben Kilometer nördlich von Hammerdown (siehe Karte). Die Gesteinsproben kamen unter anderem auf bis zu 75,8 g/t Gold sowie 0,75% Kupfer (mehr Details). 2019 hatte das Unternehmen hier entsprechende Vorarbeiten absolviert, wie Trenching und geophysikalische Untersuchungen. Noch diese Woche will man auf Basis dieser Daten ein 5.000 Meter großes Bohrprogramm auf Whisker Valley starten. Dort kommt dann ein Bohrgerät zum Einsatz, auf Hammerdown sind es aktuell zwei. Mehr Informationen zu Whisker Valley gibt es in diesem Video.

ISIN: CA57035U1021

Börsenkürzel (TSX-V): MAE

Aktienkurs: 0,16 CAD

Börsenwert: 51,2 Mio. CAD (voll verwässert)

Aktienzahl voll verwässert: 319.964.338 Mio.

Ausstehende Aktien: 246,5 Mio. | Optionen: 22,5 Mio. | Warrants: 51 Mio. (16,5 Mio. zu 0,15 C$ & 2,2 Mio. zu 0,11 C$ bis Nov 2020; 32,3 Mio. zu 0,15 C$ bis April 2021)

Top-Anteilseigner: DGMP (18,8%), Sprott Capital Partners (12,3%), Sprott Asset Management (4,8%), 1832 Asset Management (5,6%), EDE Asset Management (4,0%)