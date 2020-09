FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Dienstag weiter zugelegt. Am Vormittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1885 US-Dollar und damit etwas mehr als im asiatischen Handel. Zeitweise war ein Euro rund 1,19 Dollar wert gewesen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,1876 Dollar festgelegt.

Der Euro profitierte von einem schwächeren US-Dollar, der durch die zuletzt überwiegend freundliche Aktienmarktstimmung belastet wurde. Am Dienstagvormittag konnte der Dollar mit der trüberen Stimmung in Europa etwas Boden gutmachen. Der Dollar gilt vielen Anlegern als eine Art Reservewährung, die in turbulenten Börsenzeiten verstärkt nachgefragt wird. Umgekehrt verliert der Dollar oft an Wert, wenn die Marktstimmung besser wird.

Am Dienstag stehen in der Eurozone die Konjunkturerwartungen des Mannheimer ZEW-Instituts auf dem Programm. Es wird mit einer leichten Stimmungseintrübung gerechnet. In den USA werden unter anderem Produktionsdaten aus der Industrie erwartet./bgf/jsl/men