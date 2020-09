Mehr Angebot komplettiert den Markt.

… und angeboten wird vor allem, was nachgefragt wird.

Dennoch fragt man sich gelegentlich, wie es eigentlich sein kann, dass es mehr Indizes als aktiennotierte Unternehmen gibt? OK, gleich vorweg; der Vergleich hinkt zwar, macht aber auf einen Umstand aufmerksam, der sich im Laufe der Jahre herausgebildet hat und Anleger mitunter überfordern kann.

Grundsätzlich sollte ein breites Angebot nicht beklagt werden. Niemand braucht mehrere Hundert verschiedene Brotsorten, und dennoch finden sich für jede Sorte ausreichend Liebhaber. Ebenso macht es keinen Sinn, die Anzahl an Begriffen im Lexikon zu monieren. Letztlich geht es um Vollständigkeit und einen immensen Zugewinn an Möglichkeiten für Interessierte. Dennoch werden Angebote in Bezug auf Finanzprodukte vornehmlich von einer entsprechenden Nachfrage bestimmt. Sollte niemand Interesse an einem bestimmten Thema haben, dann lohnt sich auch der ganze Aufwand des Bündelns, Rechnens, Bereitstellens, Managens und Verkaufens nicht.