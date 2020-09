Ein Blick auf den langfristigen Kursverlauf offenbart eine stetige Entwicklung zur Oberseite, die letzten markanten Hochs konnten Ende 2018 bei 287,94 US-Dollar gesetzt werden. 2019 zeigte sich vergleichsweise schwächer, dennoch gelang es bis Jahresende auf gut 300,00 US-Dollar zuzulegen. Trotz des Corona-Crashs zu Beginn dieses Jahres konnte bereits im Sommer ein frisches Rekordhoch bei 324,57 US-Dollar gesetzt werden und unterstreicht hierdurch die Stärke des Wertpapiers. Damit deuten sich weitere Gewinne an, zumal sich die UnitedHealth-Aktie derzeit bei 300,00 US-Dollar abstützen kann und hierdurch der Pullback der letzten Wochen ein Ende finden könnte. Das geht zumindest aus der dieswöchigen Kursreaktion hervor und würde sich durchaus für ein Investment auf langfristiger Sicht anbieten.

Langfristig im Aufwind

Eine Investition in das US-Unternehmen UnitedHealth Group ist nichts für kurzfristig orientierte Anleger, vielmehr dürften mittel- bis langfristig ausgerichtete Investoren zum Zuge kommen. Wer sich ebenfalls an einem weiteren Aufschwung, allerdings mit einem fest eingebauten Hebel von 8,0 engagieren möchte, kann hierzu beispielsweise auf das Faktor Zertifikat Long auf UnitedHealth Group WKN VP5T16 zurückgreifen. Der jüngste Anstieg über die Marke von rund 300,00 US-Dollar hat in dem Wertpapier nämlich weiteres Aufwärtspotenzial zunächst an 340,00 US-Dollar freigesetzt, darüber steht langfristig ein Ziel um 300,00 US-Dollar nun auf der Agenda. Kritisch wird es dagegen erst, wenn das Papier unter 285,66 US-Dollar und somit den 50-Wochen-Durchschnitt (blaue Linie) zurückfällt. In einem derartigen Szenario müssten Rückläufer auf die breite Unterstützungsbasis um 270,00 US-Dollar einkalkuliert werden. Spätestens am EMA 200 bei derzeit 236,73 US-Dollar (steigend) dürften wieder Bullen sichtlich durchgreifen.