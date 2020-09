Biotech Made in Germany

Im Vergleich zu den USA steckt die deutsche Biotechindustrie noch in den Kinderschuhen. Doch staatliche Förderung und mediale Aufmerksamkeit stärken das Interesse deutscher Anleger. So zeigt sich beispielsweise anhand des rasanten Aufstiegs von BioNtech, dass viele Privatanleger auf den aktuellen Biotechhype aufspringen. Jedoch droht die spekulative Natur des Sektors hierbei immer weiter in den Hintergrund zu rücken und vielleicht sogar gänzlich in Vergessenheit zu geraten.

Biotech rückt in die Mitte der Gesellschaft Der Biotechsektor gehört schon seit Jahren zu den beliebtesten Branchen der Investorengemeinde, denn es winken hohe Gewinnchancen und großartige Zukunftsaussichten. Durch den Wettlauf um die Entwicklung des ersten Impfstoffs gegen das Virus, sind Biotechunternehmen auch in den weniger finanzmarktaffinen Bevölkerungsschichten zum Thema geworden. Dies sorgte natürlich auch für zusätzliches Interesse an den Papieren der Unternehmen – ehrlicherweise muss man sich jedoch eingestehen, dass es nur wenige Branchen gibt, in denen bereits mehr Fantasie in den Kursen steckt.