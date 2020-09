Die Corona-Pandemie hat eine neue Dynamik an den Aktienmärkten entfacht. Der Absturz im März, gefolgt von einem historischen Comeback, hat viele Anleger an die Börsen gelockt, die an der Rallye teilhaben wollen. Neue Onlinebroker haben besonders von dem neuen Interesse an Aktien und Börse profitiert.

In den USA steigen die Börsenneulinge bevorzugt über die App Robinhood ins Börsengeschehen ein, laut den aktuellsten Zahlen verwaltet der Broker 13 Millionen Kundendepots. Kostenlose Trades, kombiniert mit einer spielerisch einfachen Bedienung, haben viele jüngere Nutzer überzeugt. Im Juni lag die Anzahl der täglichen Transaktionen (Daily Average Revenue Trades DARTs) bei über 4,3 Millionen. Damit stellte der Neuling unter den Brokern etablierte Konkurrenten wie TD Ameritrade, Charles Schwab und E-Trade in den Schatten.