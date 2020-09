Neuigkeiten vom Biotech-Unternehmen 4SC: Die Gesellschaft aus Planegg-Martinsried meldet eine Erweiterung der Liefervereinbarung mit Merck KGaA und Pfizer Inc für Avelumab. Der Antikörper wird in einer von 4SC gesponserten klinischen Entwicklung in Kombination des HDAC-Inhibitors Domatinostat der Süddeutschen mit Avelumab im Merkelzellkarzinom erprobt.„Wir freuen uns, unsere Zusammenarbeit mit Merck KGaA, Darmstadt, ...