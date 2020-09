Indus platziert ESG-linked Schuldscheindarlehen

Die Beteiligungs-Holding Indus hat eine neue Finanzierung abgeschlossen: Man habe ein ESG-linked Schuldscheindarlehen auf Basis des ISS ESG-Ratings mit einem Volumen von 60 Millionen Euro begeben, teilt das Unternehmen aus Bergisch-Gladbach bei Köln am Dienstag mit. Das eigentlich geplante Volumen von 50 Millionen Euro sei aufgrund hoher Nachfrage seitens der Investoren aufgestockt worden, so Indus. Aufgeteilt ist das Darlehen in ...