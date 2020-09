First Sensor plant den Verkauf ihrer Tochtergesellschaften in Frankreich und den USA für einen Preis von 40,3 Millionen Euro. Käufer der jeweils 100-prozentigen Beteiligungen wären die TE Connectivity MOG Inc. und MEAS Europe SAS, beides Konzerngesellschaften der First-Sensor-Großaktionärin TE Connectivity. Die Deals sollen noch im laufenden Monat vollzogen werden, kündigt das Unternehmen aus Berlin am Dienstag an.„Mit den ...