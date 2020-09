Neuigkeiten von BioNTech: Das Mainzer Unternehmen wird vom Bund Fördermittel in Höhe von bis zu 375 Millionen Euro erhalten. Die Mittel stammen aus dem Sonderprogramm des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) zur Beschleunigung der Entwicklung von Impfstoffen gegen SARS-CoV-2. Zusammen mit Pfizer arbeitet BioNTech in der finalen klinischen Studienphase an einem Impfstoff gegen den Erreger der COVID-19 Pandemie. Allein ...