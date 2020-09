Es kam, wie es kommen musste. Anders kann man die aktuelle Situation bei Exxon Mobil nicht umschreiben. Zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung am 31.08. lief die Aktie eine weitere wichtige Unterstützung an. Bereits zuvor durchbrach sie eine potentielle Haltezone nach der anderen… Das stark entwickelte Abwärtsmomentum mahnt zur Vorsicht.

Rückblick. In der betreffenden Kommentierung vom 31.08. hieß es unter anderem „[…] Die charttechnische Lage hat sich derweil nicht aufgehellt. Ganz im Gegenteil. Die Aktie ist bedrohlich an ihre aus unserer Sicht derzeit eminent wichtige Unterstützung bei 41 / 40 US-Dollar herangerückt. Kurzzeitig tauchte der Wert bereits darunter ab. Und auch das ist kein gutes Zeichen. Bislang verstand es die Aktie nicht, Aufwärtsmomentum zu kreieren. Signifikante Erholungsversuche scheiterten, noch ehe sie richtig ins Laufen kamen. Zuletzt ging es kaum mehr über die 41er Marke. Und genau dieses Unvermögen mahnt zu Vorsicht. Kurzum: Ein signifikantes Abtauchen der Aktie unter die 40,0 US-Dollar sollte nicht überraschen. Die wichtige Unterstützung wurde jüngst bereits verletzt. Sollte es zum Bruch der 40 US-Dollar kommen, könnte sich die Bewegung auf 36,0 US-Dollar ausdehnen. Selbst ein Ausbau der Korrekturbewegung in Richtung März-Tief (31,2 US-Dollar) wäre in diesem Fall nicht auszuschließen. Auf der Oberseite ist das rettende Ufer vergleichsweise weit entfernt. Erst ein signifikanter Vorstoß über den Bereich von 45 / 47 US-Dollar würde unserer Einschätzung nach die Lage entspannen. Es bleibt dabei. Derzeit sehen wir im Rohstoffbereich deutlich interessantere Sektoren – allen voran den Edelmetallbereich.“

Der Ölmarkt bleibt ein schwieriges Pflaster. Offenkundig werfen mit Blick auf die schwachen Rahmenbedingungen immer mehr Marktakteure die Flinte ins Korn und ziehen sich aus dem Ölsektor zurück.

Seit unserer letzten Kommentierung hat sich die charttechnische Lage für die Aktie noch einmal verschärft. Sie rauschte unter die 40er Marke und nimmt nun Kurs in Richtung unseres damals für diesen Fall skizzierten Bewegungsziels bei 36,0 US-Dollar. Auch in den letzten Handelstagen gab es kaum Versuche der Aktie, eine Gegenbewegung auf die Beine zu stellen. Sollte es nun auch noch unter die 36,0 US-Dollar gehen, könnte es zum Ausbau der Bewegung auf 31,2 US-Dollar (März-Tief) kommen. Eine etwaige Gegenbewegung muss über die 40,0 US-Dollar führen, um für Entspannung zu sorgen.

Wir können an dieser Stelle nur das Fazit aus der letzten Kommentierung wiederholen: „Es bleibt dabei. Derzeit sehen wir im Rohstoffbereich deutlich interessantere Sektoren – allen voran den Edelmetallbereich.“