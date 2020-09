Was ist von der Fed zu erwarten?

Die US-Notenbank hat einen massiven Einfluss auf die Märkte. In der Tat könnte die US-Zentralbank die treibende Kraft hinter der beeindruckenden Rallye der Aktienmärkte nach der Pandemie sein. Die Fed war im August erneut lautstark, als Präsident Powell während des Symposiums in Jackson Hole das Inflationsziel neu definierte. Wie wird sich dies auf die Entscheidung des FOMC in dieser Woche auswirken?



Wirtschaftlicher Hintergrund

Verschiedene Messgrößen der wirtschaftlichen Aktivität haben sich in den letzten Monaten verbessert, aber die Beschäftigung bleibt deutlich unter dem Niveau vor der Pandemie und die Inflation liegt immer noch unter 2%, was der Fed einen guten Grund bietet, eine extrem akkommodative Geldpolitik zu verfolgen. Die letzten zwei Monate brachten jedoch den höchsten Anstieg der Kerninflation (ohne Kraftstoffe und Nahrungsmittel) seit Anfang der 90er Jahre, wodurch der COVID-Einbruch umgekehrt wurde. Das verringert den Bedarf an weiteren Maßnahmen, bedeutet aber auch, dass die Fed ihre Geduld mit einer höheren Inflation unter Beweis stellen will.

Die Kerninflation zog an, wodurch sich der Handlungsbedarf verringerte. Quelle: Bloomberg



Änderungen der Erklärung

Während der Jackson-Hole-Rede sagte Powell, die Fed werde die Art und Weise ändern, wie sie mit dem Inflationsziel umgehe, sodass die Inflation eine Zeit lang über 2% liegen könnte, bevor sie Maßnahmen ergreifen würde. Wir sollten erwarten, dass sich diese Änderung in der Erklärung widerspiegelt. Der Markt rechnet nicht damit, dass die Inflation in nächster Zeit über 2% steigen wird, sodass dies für lange Zeit eine Inflationsrate von 0% bedeutet.

Erwarten Sie, dass diese Teile der Erklärung bei der Sitzung im September geändert werden. Quelle: federalreserve.gov, XTB Research



Marktreaktion

Die genannten Änderungen sind nun eingepreist, und um die Märkte zu beeindrucken, müsste die Fed mehr tun - möglicherweise eine weitere Lockerung vorschlagen. Mit der Fed und der Lockerung heißt es „sag niemals nie", aber das ist im Moment unwahrscheinlich - das FOMC könnte es vorziehen, diese letzten Punkte im Falle einer wirtschaftlichen Verschlechterung beizubehalten.

Aus der EURUSD-Perspektive ist es wichtig, sich an die extrem hohe spekulative Positionierung zu erinnern - eine Enttäuschung könnte leicht eine dynamische Korrektur auslösen.

EURUSD befindet sich im Aufwärtstrend, aber die spekulative Positionierung bleibt extrem - ein klares Risiko für die Bullen. Quelle: xStation 5

Der US100 schaffte es zweimal, die zentrale Unterstützungslinie bei 10.930 Punkten zu verteidigen und schuf ein bullisches Doppelboden-Muster. Es lohnt sich jedoch, an das Treffen im Juni zu erinnern, als die Märkte trotz der sehr dovischen Botschaft des FOMC einbrachen.



