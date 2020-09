^ DGAP-Ad-hoc: The Grounds Real Estate Development AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung The Grounds Real Estate Development AG: Deutliche Anhebung der Ergebnisprognose für 2020

Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 Marktmissbrauchsverordnung

The Grounds Real Estate Development AG: Deutliche Anhebung der Ergebnisprognose für 2020



Berlin, den 15. September 2020 - Nach vorläufigen Halbjahreszahlen 2020 hat die The Grounds Real Estate Development AG (ISIN: DE000A2GSVV5) im ersten Halbjahr 2020 ein Konzernergebnis nach Steuern von rund 1,0 Mio. EUR (Vj. -0,1 Mio. EUR) erwirtschaftet. Ursächlich für das positive Ergebnis ist eine Neubewertung im Immobilienbestand. Vor dem Hintergrund der Entwicklungen im ersten Halbjahr und den Erwartungen für die nächsten Monate hebt der Vorstand der The Grounds Real Estate Development AG die Ergebnisprognose für das Gesamtjahr 2020 deutlich an. Statt einem zum Vorjahr vergleichbaren Ergebnisniveau prognostiziert der Vorstand nun für 2020 ein Konzernergebnis nach Steuern von voraussichtlich 2 Mio. EUR.



Kontakt:

The Grounds Real Estate Development AG

Arndt Krienen, Vorstand

Leipziger Platz 3, 10117 Berlin

T. +49 (0) 30 2021 6866

F. +49 (0) 30 2021 6849

E-Mail: info@thegroundsag.com

Web: www.thegroundsag.com



Sprache: Deutsch

