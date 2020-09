Bayer und Systems Oncology kooperieren bei Brustkrebs-Behandlungsmethoden

Systems Oncology meldet eine Lizenzvereinbarung mit Systems Oncology. Gegenstand der Zusammenarbeit ist der Medikamentenkandidat ERSO, Unternehmensangaben zufolge ein oral einzunehmende Medikament zur Behandlung von metastasiertem Östrogenrezeptor-positiven Brustkrebs, das sich derzeit in der präklinischen Entwicklung befindet. Der Wirkstoff habe einen neuartigen Wirkmechanismus, so Bayer am Dienstag. Die Leverkusener lassen sich die ...