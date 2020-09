Seehofer und Merkel wollen 1.500 Migranten aus Griechenland aufnehmen. Noch im Juni 2018 schrieb Markus Söder, wir müssten „endlich den Asyltourismus beenden“, jetzt sagt er, Deutschland müsse in der Aufnahmefrage in Sachen Lager Moria einen „substanziellen Beitrag leisten“. Das wäre „machbar und umsetzbar. Da sehe ich nicht so das große Problem.“ Aber Söder macht ja

Der Beitrag Markus Söder ist Horst Seehofer und beide sind Angela Merkel erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Alexander Wallasch.