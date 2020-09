German Startups Group verkauft Fiagon-Beteiligung

German Startups Group verkauft die Beteiligung an der Fiagon AG Medical Technologies. Zuletzt war das Berliner Unternehmen mit einem Anteil von 2,5 Prozent an Fiagon beteiligt. „Ihr fließen aus der Transaktion über drei Jahre gut 2,3 Millionen Euro zu. Daneben verbucht die German Startups Group einen Veräußerungsgewinn gegenüber Anschaffungskosten in Höhe von knapp 1,2 Millionen Euro und gegenüber ihrem letzten Buchwert in ...