Ölpreise legen zu

NEW YORK/LONON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Dienstag zugelegt. Am frühen Abend kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 40,22 US-Dollar. Das waren 61 Cent mehr als am Montag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 68 Cent auf 37,94 Dollar.

Die insgesamt zuversichtlichere Stimmung an den Finanzmärkten stützte auch die Ölpreise. Händler verwiesen unter anderem auf robuste Konjunkturdaten aus Deutschland. Ein stärkere konjunkturelle Erholung würde auch die Nachfrage nach Rohöl stützen.