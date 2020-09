The Grounds hebt Prognose für 2020 an

The Grounds Real Estate Development hat vorläufige Eckdaten für die erste Jahreshälfte 2020 vorgelegt. Der Gewinn nach Steuern liege bei rund 1,0 Millionen Euro, meldet das Immobilien-Unternehmen am Dienstag. Im Vorjahreszeitraum wurde noch ein Verlust von 0,1 Millionen Euro erzielt. „Ursächlich für das positive Ergebnis ist eine Neubewertung im Immobilienbestand”, so The Grounds Real Estate Development zur ...