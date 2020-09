Ein leichtes Nachgeben der Kurse und schon kommen sie wieder: die Prediger des Untergangs. Der Boom könne nicht ewig dauern, es müsse wieder nach unten gehen, Anleger stünden vor Verlusten. Die ersten beiden Punkte sind auf lange Sicht möglich und wahrscheinlich, vor dem dritten kann man sich schützen.

Natürlich endet jeder Boom einmal, nichts währt ewig. Gerade an der Börse ist das auch der Vorteil der Crash-Propheten: Irgendwann haben sie immer einmal recht. Nur wer sich an ihre Warnungen gehalten hat, hat es versäumt, in den Boomzeiten zu verdienen, selbst wenn er dann im Abschwung nichts verliert. Und natürlich werden Kurse auch wieder einmal sinken. Diese Zeit aber ist noch nicht gekommen.

Die gewaltige Geldschwemme der Notenbanken macht Aktien, überhaupt Risikoassets, nachgerade alternativlos. Die Banken können gar nicht so viele Kredite ausreichen, wie sie mit Geld von den Zentralbanken gefüttert werden. Also fließt ein guter Teil des billigen Geldes in Anlagen. Bei Aktien sorgt das für Rekorde trotz Corona, bei Anleihen für immer weiter sinkende Renditen. Aber was bleibt privaten wie institutionellen Investoren anders übrig?