Wer hier bereits Longpositionierungen hinterlegt, sollte sich mit Stopps bekanntlich unter $39.08 orientieren. Noch hat der Rohstoff jedoch Welle (ii) in Weiß nicht abgeschlossen. Solange die Bullen den Markt nicht über $41.79 treiben, liegt uns keine Bestätigung für ein bereits hinterlegtes Tief vor. Noch muss das hinterlegte Alternativszenario mit einer Wahrscheinlichkeit von 35% mit eingeplant werden, was noch einmal Notierungen bis in den Bereich von $31.18 freischalten würde.

Zusammengefasst befindet sich Brent zwar im hinterlegten Zielbereich zwischen $40.68 - $39.08 hat aber noch nicht sicher gedreht.

Wir warten für einen Einstieg in Brent als auch WTI Öl noch auf ein klares Signal unserer Indikatoren die auch Momentum und steigende Vola mit einbeziehen!

