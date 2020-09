Impfstoffvorräte sind die Goldvorräte des Jahres 2020. Anleger setzen auf die Unternehmen mit dem wahrscheinlichsten Durchbruch bei der Impfstoffherstellung. Im Frühsommer dieses Jahres schien sich plötzlich jedes Biotech-Unternehmen mit einem potenziellen Covid-19-Impfstoff an die Bundesregierung zu wenden. Auch CureVac hat seinen Hut in den Ring geworfen und ist im August an die Börse gegangen. Seither glich die Kursentwicklung einer Achterbahnfahrt. Dennoch könnte es sich lohnen, den heutigen Handel und den der kommenden Tage etwas genauer zu beobachten. Was wir damit meinen und worauf es jetzt ankommt erfahren Sie in unserer Analyse, die wir auf der Marktanalysenseite von CMC Markets veröffentlicht haben.