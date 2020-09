Apple vermochte es gestern auf der Keynote nicht, neuen Enthusiasmus bei den Anlegern zu entfachen. Wenig Bewegung an der Wall Street sorgt heute Morgen dann auch in Frankfurt zunächst einmal für relativen Stillstand. Die Anleger warten weiter geduldig ab, was die US-Notenbank heute Abend beschließen und verkünden wird. Es besteht durchaus Grund zur Hoffnung, dass nach der Lethargie der vergangenen Tage etwas mehr Bewegung in den deutschen Aktienmarkt kommt.

Die Europäische Zentralbank hat sich in der vergangenen Woche mit Entscheidungen und verbalen Interventionen zurückgehalten. Auch die Federal Reserve könnte ihr Anleihekaufprogramm zunächst nur überprüfen und versprechen, dass die Zinsen für längere Zeit auf einem tiefen Niveau bleiben. Die Anleger wollen wissen, was der jüngste Strategieschwenk der Fed zu bedeuten hat. Auch wenn keine konkreten Anpassungen der Geldpolitik erwartet werden, könnte es also durchaus Impulse insbesondere während der Pressekonferenz von Jerome Powell geben.