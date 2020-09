16.09.2020 / 10:55 CET/CEST

OSRAM Licht AG: OSRAM hebt Prognose für das Geschäftsjahr 2020 aufgrund stärkerer Geschäftsdynamik an



München, 16. September 2020



Aufgrund stärkerer Erholung des Geschäfts in den Sommermonaten, insbesondere im August, hat der Vorstand der OSRAM Licht AG (OSRAM) heute die Prognose für das Geschäftsjahr 2020 angehoben. OSRAM erwartet nunmehr einen vergleichbaren Umsatzrückgang von rund -14 Prozent (bisher -15 bis -19 Prozent), eine bereinigte EBITDA-Marge von rund 8 Prozent (bisher: 3 bis 6 Prozent) und einen in etwa ausgeglichenen Free Cash Flow (bisher: negativen Free Cash Flow im mittleren zweistelligen bis niedrigen dreistelligen Millionenbereich). Insbesondere die Geschäftsbereiche Opto Semiconductors (OS) und Automotive (AM) profitierten von einer verbesserten Geschäftslage in den Kernmärkten China und USA. Die konsequente Umsetzung von Gegenmaßnahmen in der COVID-19-Pandemie leisten zudem weiter einen wichtigen Beitrag zur Stabilisierung von Ergebnis und Free Cash Flow.

