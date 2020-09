Wenn die aktuelle Seitwärtsbewegung des Euro/USD-Kurses noch länger anhält, dann wird sich eine Investition in Inline-Optionsscheine bezahlt machen.

Der Euro legte gegenüber dem US-Dollar seit dem März 2020 von 1,07 USD bis Ende Juli 2020 auf 1,18 USD zu. Seit damals trat der Euro/USD-Kurs (ISIN: EU0009652759) in eine Seitwärtsbewegung innerhalb einer Bandbreite von 1,17 bis 1,20 USD ein. Derzeit nähert sich der Wechselkurs dem unteren Ende der Handelsspanne an. Mit derzeit 1,186 USD befindet sich der Wechselkurs nunmehr in der Mitte der Handelsspanne.

Für risikobereite Anleger, die sich nicht mit dem täglichen Auf und Ab der Währungsschwankungen beschäftigen können oder wollen, die aber die konkrete Marktmeinung vertreten, dass der Euro/USD-Wechselkurs in den nächsten vier Monaten innerhalb vordefinierter Grenzen verbleiben wird, könnte die Investition in Inline-Optionsscheine interessant sein.