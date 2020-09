Aztec Minerals sieht top aus und ist immer noch deutlich unterbewertet. Wir freuen uns auf die baldigen Bohrergebnisse die in den nächsten Wochen und Monaten anstehen. Die Aktie dürfte weiteres Potenzial besitzen!

Die in diesem Sommer begonnene, aggressive Bohrkampagne auf dem Silber-Gold-Blei-Zink-Kupfer-Projekt ‚Tombstone‘ in Arizona, USA, liefert schon bald die ersten Bohrergebnisse. Das Projekt Tombstone liegt 100 Kilometer südöstlich der Stadt Tucson und das historische Silberrevier ist bekannt für seine hochgradige oxidierte epithermale Silber-Gold-Blei-Zink-Kupfer-Mineralisierung, die Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts dort abgebaut wurde. Wie das Unternehmen am 10. September bekannt gab, sind die ersten fünf Bohrlöcher des aktuellen, 2.900 Meter und 20 Bohrlöcher umfassenden Phase-1-Reverse-Circulation- (RC) Bohrprogramms, über insgesamt 843 Meter fertig gestellt worden.

Die Bohrproben wurden zur geochemischen Analyse an das Labor Bureau Veritas Minerals geschickt und werden nun analysiert. Die Ergebnisse daraus werden in den nächsten drei Wochen erwartet. Vier Bohrlöcher wurden in einem „Speichenmuster“ gebohrt, um das zentrale Segment der nördlich streichenden Hauptstruktur von Contention zu untersuchen, in der sich die historische Untertage- und Tagebaumine Contention befindet.

Das tiefste Bohrloch wurde bis 230 m (200 m vertikal) gebohrt und bleibt über die ganze Tiefe in oxidiertem Gestein. Südöstlich der Hauptgrube von Contention wurde ein weiteres Bohrloch gebohrt, um eventuelle parallele Mineralisierungszonen zu prüfen.

Aztec verfügt über eine Option zum Erwerb einer Beteiligung von 75 % am Konzessionsgebiet Tombstone, die viele der ursprünglich patentierten Bergbaukonzessionen in dem Revier umfasst. Primäres Ziel des aktuellen RC-Bohrprogramms ist die Überprüfung auf eine flache epithermale Gold-Silber-Oxid-Mineralisierung mit großer Tonnage, bei der Haufenlaugung möglich ist, die an die früher betriebene Grube von Contention angrenzt und sich unterhalb dieser befindet. Diese Explorationsarbeiten sind bereits voll finanziert, da man bereits im Juli eine Privatplatzierung in Höhe von über 3 Millionen CAD erfolgreich abschließen konnte. Insgesamt wurden knapp 10 Millionen neue Aktien zu einem Ausgabepreis von 0,30 CAD platziert. Das Unternehmen, unter dem Anfang August neu berufenen Präsidenten und CEO Simon Dyakowski, beabsichtigt den Nettoerlös der Privatplatzierung für die Durchführung von Explorationsarbeiten auf den Projekten Tombstone in Arizona und Cervantes in Mexiko, sowie für allgemeine Betriebskapitalzwecke zu verwenden.

Bohrung auf Cervantes:

Simon Dyakowski besitzt mehr als zwölf Jahre Erfahrung in den Bereichen Unternehmensentwicklung und Kapitalmärkte und stellt somit einen Mehrwert speziell in den Bereichen strategische Planung, Finanzierung und Marketing von Explorationsunternehmen dar. Joey Wilkins, der frühere President und CEO, wechselt in die Position des Vice President Exploration und Chefgeologe des Unternehmens, um seine Zeit und sein Fachwissen auf die Erschließung neuer Mineralienentdeckungen zu konzentrieren. Aztec Minerals ist günstig bewertet und wir glauben, dass die Bohrergebnisse gut ausfallen werden und der Kurs noch einiges an Potenzial besitzen dürfte.

