ProCredit Holding denkt über Dividende nach

2019 machte die ProCredit Holding einen Gewinn von mehr als 54 Millionen Euro. Traditionell schüttet die Gesellschaft davon rund ein Drittel als Dividende aus. In diesem Jahr gibt es jedoch die Vorgaben von EZB und BaFin zumindest bis Oktober keine Dividende für 2019 auszuzahlen. So soll in Pandemie-Zeiten die Liquidität geschützt werden. Daran hat sich ProCredit gehalten. Die Hauptversammlung im Frühjahr hat entsprechend nicht ...