Die m:access-notierte VIB Vermögen meldet ein neues Projekt: In einer Eigenentwicklung soll nahe der tschechischen Grenze eine neue Logistikimmobilie errichtet werden. „Parallel mit dem Erwerb des Grundstücks, das über eine Größe von ca. 22.000 Quadratmetern verfügt, konnte der Mietvertrag mit einer Laufzeit von 10 Jahren mit der Firma Tech Data GmbH & Co. KG abgeschlossen werden”, meldet VIB Vermögen am Mittwoch. Der ...