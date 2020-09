Nächste Neuigkeit von der Immobilien-Gesellschaft The Grounds Real Estate Development: Nachdem das Unternehmen jüngst den Kauf eines neuen Grundstücks gemeldet und die Prognose für 2020 angehoben hat, meldet man heute einen weiteren Immobilien-Zukauf. Erworben werden zwei 1997 erbaute Mehrfamilienhäuser in Berlin Pankow, die 24 Wohnungen mit 1.858 qm Wohnfläche sowie 16 Tiefgaragenstellplätzen bieten. The Grounds geht davon aus, ...