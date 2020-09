Grenke Selloff: Die nächste Wirecard?

Kaum ist das Medienecho im Fall Wirecard etwas verstummt, gerät ein weiteres deutsches Finanzunternehmen in den Fokus von Hedgefonds, die darauf aus sind unredliches Verhalten aufzudecken. Diesmal steht der Leasinganbieter Grenke aus Baden-Baden im Blickpunkt. Das Unternehmen ist Mitglied im MDax und besteht seit 1978. Was ist hier im Busch? Was der Markt daraus macht und wo die nächsten Unterstützungen in diesem Abverkauf liegen erfahren Sie in unserer Analyse, die wir auf der Marktanalysen-Seite von CMC Markets veröffentlicht haben. Analyse hier aufrufen!