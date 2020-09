DGAP-Ad-hoc: TubeSolar AG / Schlagwort(e): Finanzierung/Produkteinführung TubeSolar AG: Freistaat Bayern fördert innovative Agro-Photovoltaik Lösung mit zweistelligem Millionen Euro Betrag - Nicht rückzahlbare Zuschüsse aus Bayerischem Energieforschungsprogramm - Weiterer Ausbau der Produktion am Standort Augsburg geplant 16.09.2020 / 13:44 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Augsburg, 16. September 2020 - Die TubeSolar AG (ISIN DE000A2PXQD4, Börse Düsseldorf), ein innovativer Hersteller von robusten Dünnschichtröhren zur Solarenergiegewinnung mit Fokus auf Anwendungen in der Landwirtschaft (Agro-Photovoltaik), erhielt heute den Bescheid des Bayerischen Wirtschaftsministeriums für eine Förderung im unteren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich aus dem Bayerischen Energieforschungsprogramm. Dabei handelt es sich um nicht rückzahlbare Zuschüsse. Die Förderung ist über einen Zeitraum von drei Jahren ausgelegt.

Reiner Egner, Vorstand der TubeSolar AG, Berliner Allee 65, 86153 Augsburg



Über TubeSolar AG

Die TubeSolar AG hat als Spin-off die Laborfertigung samt Patenten von OSRAM/LEDVANCE in Augsburg übernommen und nutzt diese patentgeschützte Technologie seit 2019 zur Herstellung von Photovoltaik-Dünnschicht-Röhren, die zu Modulen zusammengefügt werden. Diese haben gegenüber Silizium-Solarmodulen erhebliche Vorteile hinsichtlich Gewicht, Geometrie, Materialeinsatz, Ertrag, Langzeitstabilität und Recycling. Die Technologie soll vor allem im Agrarbereich eingesetzt werden und landwirtschaftliche Produktionsflächen überspannen. In den nächsten Jahren ist geplant, die Produktion in Augsburg auf eine jährliche Produktionskapazität von 250 MW auszubauen.