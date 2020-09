Aegon AM Experten: Wahlbeteiligung wird US-Wahl entscheiden

Wer gewinnt die US-Wahl? Entscheidend wird die Wahlbeteiligung

Der entscheidende Schlüssel, um die US-Präsidentschaftswahlen am Dienstag, dem 3. November, zu gewinnen, ist die Wahlbeteiligung, insbesondere die Wahlbeteiligung der jeweiligen Bevölkerungsgruppen. Ein häufiges Thema bei vergangenen Wahlen war der Umstand, dass Kandidaten, die die Wähler motivieren und mobilisieren konnten, tendenziell eher die Wahl gewannen. Im Folgenden ein paar Beobachtungen aus den letzten Jahrzehnten:

Leider lässt sich die Wahlbeteiligung der untergeordneten Wählergruppen in der Regel nur sehr schwer genau vorhersagen. Interessant ist, dass die Gesamtwahlbeteiligung in Jahren der Wiederwahl im Vergleich zu dem Zeitpunkt, an dem die Wählerschaft einen neuen Präsidenten wählt, tendenziell niedriger war. Der Grund dafür ist, dass eine Wiederwahlkampagne oft ein Referendum über den Amtsinhaber ist. Will die Nation seinen Vertrag um weitere vier Jahre verlängern? In wahlpolitischer Hinsicht bedeutet die niedrigere Wahlbeteiligung in Jahren der Wiederwahl, dass der Einfluss einer höheren Wahlbeteiligung einer bestimmten Wählergruppe auf untergeordneten Ebenen in den Gesamtergebnissen verstärkt werden kann.