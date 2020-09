FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Mittwoch vor den geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank leicht gefallen. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel um 0,04 Prozent auf 173,95 Punkten. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei minus 0,49 Prozent.

Etwas belastet wurden die Anleihen durch robuste Daten vom US-Immobilienmarkt. So ist der NAHB-Hausmarktindex im September auf einen Rekordwert gestiegen. Den Einbruch in der Corona-Krise hat der Indikator damit mehr als wettgemacht. Der NAHB-Index ist ein Stimmungsbarometer der nationalen Organisation der Wohnungsbauunternehmen. Vor den Daten hatte der Bund-Future noch merklich im Plus notiert.