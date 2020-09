Normalerweise hätte man damit rechnen sollen, dass bei BioNTech jetzt der Durchbruch auf dem Aktienmarkt bevorsteht. Aber was am heutigen Mittwoch passierte, damit konnte man nicht rechnen. Nachdem der Staat dem Mainzer Unternehmen umfangreiche Gelder zugesagt hatte, hätte der Aktienkurs durch die Decke gehen sollen. Die Skepsis der Anlieger scheint aber noch zu groß zu sein!

BioNTech-Gründer und CEO Ugur Sahin hatte diese staatliche Unterstützung in Höhe von 375 Millionen Euro zunächst noch als wichtigen Beitrag bezeichnet, um die notwendigen Produktionskapazitäten für den Impfstoffkandidaten aufzubauen. Hierdurch könnte also sehr schnell eine große Menge zur Verfügung gestellt werden, wovon natürlich nicht nur BioNTech, sondern die ganze Gesellschaft profitieren könnte! Eigentlich also ein wahnsinnig guter Schritt für BioNTech.

Beim Anleger kommt die Begeisterung für BioNTech aber scheinbar noch nicht durch. Trotz dieser unfassbar guten Nachrichten konnte das Mainzer Unternehmen von Ugur Sahin heute lediglich um 0,25 Prozent zulegen und erhöht seinen Aktienwert somit um 0,14 Euro. Der neue Kurswert dieses Wertpapiers beträgt dadurch 56,71 Euro und kämpft weiterhin mit dem Kursziel der 60 Euro!

