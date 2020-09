NEW YORK (dpa-AFX) - Kurz vor dem mit Spannung erwarteten Zinsentscheid der US-Notenbank (Fed) hat der Dow Jones Industrial am Mittwoch Gewinne verzeichnet. Der US-Leitindex stieg um 0,63 Prozent auf 28 172,72 Punkte. Das Börsenbarometer war zuletzt mehrfach an der runden Marke von 28 000 Punkten gescheitert, seitdem es mehr als 1500 Punkte von seinem Zwischenhoch über 29 000 Punkten Anfang September zurückgefallen war.

Der marktbreite S&P 500 legte am Mittwoch um 0,14 Prozent auf 3405,95 Punkte zu. Für den zuletzt wieder recht gut gelaufenen, technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,85 Prozent auf 11 342, Punkte nach unten.